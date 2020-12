Il virus può far chiudere le piste in qualsiasi momento

BERNA - L'apertura o chiusura delle stazioni sciistiche dipende unicamente dall'evoluzione della situazione epidemiologica. Lo ha sostenuto oggi al Consiglio nazionale il ministro della sanità, Alain Berset, rispondendo ad alcuni quesiti sulle presunte pressioni da parte di Stati esteri, come l'Italia, o l'Unione europea, affinché la stagione non partisse.

Il Consiglio federale è in contatto con i Paesi confinanti e, secondo il consigliere federale, ciò ci ha permesso d'illustrare la nostra posizione e sottolineare che per l'apertura delle piste dipende dal numero dei ricoveri e i casi confermati di Covid-19.

Per Berset è però praticamente impossibile stabilire valori fissi per quanto attiene a questi criteri epidemiologici dal momento che la situazione può cambiare molto in fretta, come accaduto questo autunno, quando il numero di casi confermati è improvvisamente schizzato verso l'alto.

Insomma, per Berset la sicurezza assoluta non esiste. Ciò che noi possiamo fare è attenerci ai piani di protezione evitando che il virus si diffonda ulteriormente, ha aggiunto il "ministro" friburghese. Una cosa è però certa: la stagione invernale 2020-2021 non sarà lontanamente paragonabile a quella degli anni scorsi.