I nuovi contagi in Svizzera sono 8'616

BERNA - Sono 8'616 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in tutta la Svizzera. Ieri erano 5'949 (2'667 meno di oggi). E aumentano anche i ricoveri: 149 persone sono state ospedalizzate da ieri negli ospedali del Paese. Purtroppo, si registrano anche 24 decessi.

Ben il 28% dei 30'772 tamponi effettuati è risultato positivo (stesso dato di ieri).

La seconda ondata della pandemia da coronavirus sta letteralmente travolgendo la Svizzera. In Ticino questa mattina si registrano 308 contagi. Ed è attesissima la conferenza stampa in programma questo pomeriggio da Berna. Il Consiglio federale annuncerà nuovi provvedimenti per rallentare la diffusione del virus nel nostro Paese. Mentre sono molti i Cantoni che sono già corsi ai ripari, con l'obbligo di indossare la mascherina sempre più diffuso, così come il divieto di assembramenti e altre limitazioni ai contatti personali.

In Svizzera da inizio pandemia (25 febbraio) sono 135'658 le infezioni totali confermate in laboratorio. 1'954 persone sono morte. Attualmente in tutto il Paese 24'355 svizzeri sono in isolamento perché hanno contratto il virus, 23'270 loro contatti si trovano in quarantena, così come 12'099 persone giunte da nazioni considerate ad alto rischio di contagio.