Ecco il tampone che dà il risultato in 18 minuti

BASILEA - Roche amplia ulteriormente la sua gamma di test per la diagnosi delle infezioni da coronavirus: entro la fine dell'anno dovrebbe essere disponibile in grandi quantità in Europa un esame antigenico che fornisce risultati in 18 minuti, ha annunciato oggi il colosso farmaceutico renano.

Secondo Roche il prodotto dovrebbe permettere di aumentare le capacità dei laboratori, confrontati in tutto il mondo con volumi di lavoro sempre più ampi a causa della crescita dei contagi da Covid-19. Una domanda di omologazione rapida sarà presentata anche negli Stati Uniti.

Il nuovo Elecsys Sars-Cov-2 Antigen - questo il nome del prodotto - dovrà essere gestito da personale medico qualificato ed è destinato a essere utilizzato sulle persone con sintomi di coronavirus o che sono state a contatto con casi comprovati. È anche compatibile con altri sistemi analitici dell'azienda basilese.

Come noto Roche - che ha anche una divisione diagnostica, a lungo messa un po' in ombra da quella farmaceutica, ma balzata agli onori della cronaca in tempi di pandemia - ha già sviluppato diversi test nel quadro della lotta al Covid-19.