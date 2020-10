Coronavirus: quasi 1'500 nuovi casi in un giorno

BERNA - Un altro balzo quotidiano a quattro cifre per i nuovi casi positivi di coronavirus in Svizzera. Le infezioni confermate in laboratorio nelle ultime 24 ore - riferisce il bollettino dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) - sono 1'487, con 23 altre persone ricoverate in ospedale e 3 nuovi decessi.

Si tratta del terzo giorno consecutivo con oltre mille nuovi contagi in Svizzera, dopo i 1'077 di mercoledì e i 1'172 registrati nell'aggiornamento di ieri. Le cifre odierne arrivano a fronte di 15'229 test effettuati, con un tasso di positività che si attesta così al 9,8% circa.

Il numero di persone contagiate dall'inizio dell'emergenza in Svizzera sale quindi a quota 60'368, mentre il numero dei decessi legati al Covid-19 sale a 1'794.