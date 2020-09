Un nuovo slogan anti-Covid per attirare l'attenzione della popolazione

BERNA - Con un nuovo appello perentorio, "Ora tocca a voi!", l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) adegua nuovamente la sua campagna per richiamare urgentemente la popolazione al rispetto delle regole d'igiene e di comportamento per contenere il coronavirus nel contesto di fine estate e con il numero delle infezioni in aumento.

Fulcro del messaggio - indica l'UFSP in un comunicato odierno - è la strategia "TTIQ" ossia tracciamento, test, isolamento, quarantena.

Con lo slogan "Ora tocca a voi!", i messaggi della campagna esortano a mettersi imperativamente in isolamento in caso di test positivo alla Covid -19 oppure in quarantena in caso di rientro da una regione a rischio e di un test non ancora eseguito, nonché a comunicare i propri dati di contatto, se richiesti.

La campagna, come finora, è indirizzata a tutta la popolazione ma questa volta alcuni messaggi si rivolgono specificatamente ai giovani, motivandoli, quando escono per divertirsi, a lasciare i propri dati di contatto completi.

Proprio per raggiungere e sensibilizzare i giovani su alcuni argomenti la campagna sarà pubblicizzata con manifesti digitali, alla radio, su canali pubblicitari online classici nonché su Youtube e sui social media, su Tinder e sulla piattaforma videoludica twitch.tv.