Anche Zurigo se la passa male

ZURIGO - I conti col coronavirus. Se in Ticino l'ammanco nelle casse cantonali per quest'anno è stimato in 267 milioni di franchi, anche oltre Gottardo non se la passano bene. A Zurigo è previsto un deficit di 97,7 milioni per l'anno prossimo.

L'esecutivo comunale ha comunicato oggi le cifre. Un taglio della spesa pubblica o un aumento delle imposte non sarebbero tuttavia necessari, secondo il Municipio. A pesare sul bilancio sarebbero in particolar modo il Covid, ma anche la recente riforma della fiscalità delle imprese, a cui si è accompagnato negli ultimi anni un aumento sostenuto della popolazione.

Nella città sulla Limmat la pianificazione finanziari tra il 2022 e il 2024 ha dovuto essere rivista più volte negli ultimi mesi, con continui adeguamenti per stabilizzare il bilancio.