Covid, meno positivi ma sono 18 i nuovi ricoverati

BERNA - Sono 315 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Svizzera nelle ultime 24 ore. Un dato, questo, in leggero calo (anche in proporzione al numero di tamponi, 10'817) dopo i numeri elevati registrati nel fine settimana: 457 domenica, 465 sabato, 528 venerdì.

Ieri erano 257, ma a fronte di un numero di tamponi più basso rispetto al solito: 6'356 (quindi il 3.9% è risultato positivo contro il 2,9% di oggi). Un dato, questo, inferiore anche a quello di domenica, che si attestava sul 3,6% e di sabato (4%). Venerdì era pari al 3.2% (528 infezioni su 16'287 tamponi), giovedì al 2.4% (405 su 16'400) mentre mercoledì al 2.6% (469 su 17'565).

Sinora in Svizzera sono stati effettuati 1'203'997 test, di cui il 4.7% è risultato positivo.

Impenna invece il numero dei ricoveri: ben 18 nelle ultime 24 ore. Il totale degli ospedalizzati in Svizzera a causa del Covid sale quindi a 4'691. E purtroppo il virus fa una nuova vittima, portando a 1'748 i morti a causa del Coronavirus.

Le persone in isolamento sono invece 1'926. Altre 5'491 entrate in contatto con loro sono in quarantena, uno stato nel quale si trovano anche 5'353 individui rientrati in Svizzera da un paese considerato a rischio.