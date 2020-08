197 nuovi contagi, sette ricoveri e un decesso

BERNA - Sono 197 le nuove infezioni da Covid-19 in Svizzera confermate oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) che fanno salire il totale a 38'449 contagi. Ieri - lo ricordiamo - i nuovi contagi erano stati "solo" 128, ma con un numero di tamponi effettuati molto basso. I nuovi ricoveri in ospedale sono sette ed è pure stato segnalato un decesso.

Dati da inizio pandemia - Nel complesso, da inizio pandemia sono stati registrati 38'449 contagi, pari a 448 casi ogni 100'000 abitanti. I decessi legati al Covid-19 salgono a 1'717, mentre il totale degli ospedalizzati cresce a quota 4'441.

Tamponi - Il numero complessivo di tamponi effettuati ammonta a 890'289 dei quali 5'817 nelle ultime 24 ore. La percentuale di test positivi - ricordando, come precisa l'UFSP, che diversi test possono riguardare la stessa persona - è del 5,1% (4,1% negli ultimi sette giorni).

Isolamenti e quarantene - Per quanto concerne la situazione delle quarantene, attualmente risultano 1'570 persone in isolamento e altri 4'754 loro contatti in quarantena. A questi vanno aggiunte inoltre le 16'260 persone in regime di auto-quarantena dopo il rientro in Svizzera da un Paese ritenuto a rischio.