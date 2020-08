Tagli alla Manor: quasi 500 licenziamenti

BASILEA - Il lunedì di Manor è all'insegna di una cattiva notizia. L'azienda ha deciso di licenziare: eliminerà 91 posizioni nella sede centrale di Basilea, dove attualmente lavorano 830 dipendenti, e taglierà pure 385 posizioni nei grandi magazzini, dove la struttura organizzativa sarà standardizzata e armonizzata per rafforzare l'attenzione al servizio alla clientela. Nulla si sa al momento se i tagli riguarderanno anche le sedi Manor in Ticino.

Per attenuare le conseguenze dei licenziamenti per i collaboratori interessati nella sede, l'azienda ha elaborato un piano sociale con la Commissione del personale che offre alle persone coinvolte sostegno economico e professionale. L’intero processo - viene spiegato - si svolge in maniera responsabile e in stretto coordinamento con le parti sociali e le autorità locali.

Perché Manor ha deciso questi tagli? La spiegazione è contenuta direttamente nel comunicato stampa diramato in mattinata: Manor ha deciso di accelerare la sua trasformazione digitale. E ha un obiettivo: entro la fine del 2024, l’azienda intende registrare una quota di fatturato online cinque volte superiore a quella attuale. Questa strategia prevede che nel settore Non-Food, l'azienda si concentri sempre più sui suoi core business della moda, della bellezza e della casa. Nel settore alimentare, in futuro l'attenzione si concentrerà sui prodotti freschi e sulla gastronomia con Manora.

Ma vediamo in dettaglio le prime iniziative che i clienti potranno vedere già nei prossimi mesi:

1. Verrà lanciato su manor.ch un marketplace online con l’obiettivo di ampliare la selezione di prodotti di marche nuove ed esistenti nelle categorie principali moda, casa e casalinghi nonché profumeria.

2. Manor semplificherà il procedimento di Instore Ordering (gli ordini online vengono effettuati direttamente nel grande magazzino) e consentirà la funzione di pagamento alla cassa oppure tramite tablet. Il servizio di ritiro degli ordini Click & Collect nel grande magazzino deve essere reso più accessibile per i clienti e diventare più comodo. Per tenere conto della tendenza del «mobile commerce», lo shop online manor.ch viene completamente riorganizzato e l'accessibilità agli acquisti con cellulare viene migliorata.

3. A luglio, l’azienda ha introdotto la nuova Manor World Mastercard gratuita. Questa carta fedeltà supporta i maggiori sistemi di pagamento correnti a livello internazionale e consente alla clientela Manor di effettuare i propri acquisti in tutto il mondo e di raccogliere punti.

4. Inoltre, i partenariati come la collaborazione di successo con Sephora avranno in futuro un ruolo importante. Tali cooperazioni dovrebbero consentire alla catena di grandi magazzini di concentrarsi sui suoi settori di attività principali, di ampliare l’assortimento e l’offerta, di aumentare l’attrattiva dei grandi magazzini o di migliorare il potere negoziale. Per questo motivo, l’azienda è attualmente impegnata in colloqui attivi con possibili partner.

5. Manor intende anche ampliare ulteriormente la sua politica di approvvigionamento a favore di alimenti freschi, regionali, accessibili ed ecologici. A questo scopo vuole raddoppiare la collaborazione con produttori locali esistenti e nuovi sotto il marchio di certificazione «locale», creato nel 2007.