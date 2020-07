104 nuovi contagi in Svizzera

BERNA - BERNA - Sono 104 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Svizzera. Il numero dunque è cresciuto nuovamente, e dall’inizio della pandemia il bilancio è arrivato a quota 32.690. Basso il numero delle persone finite in ospedale: sono sei per l’esattezza. Non si registrano invece nuovi decessi.

Ci troviamo in sostanza nelle 27esima settimana dall'inizio della diffusione del virus. In quest'ultima settimana che volge ormai al termine in in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono stati registrati complessivamente 771 nuovi casi confermati in laboratorio, un numero di nuovo aumentato rispetto alla settimana precedente. Questo aumento è dovuto principalmente a piccoli focolai (cluster) in vari ambienti come club, feste familiari, lavoro o scuole, oltre che a infezioni legate ai viaggi.

La questione età - La ripartizione per età dei casi analizzati nel corso dell'epidemia mostra che all'inizio dell'epidemia, soprattutto gli anziani sono risultati positivi al COVID-19. Nelle ultime settimane, la percentuale di casi di età inferiore ai 40 anni è aumentata notevolmente. Fino alla 20a settimana, l'età media era ancora di 51 anni ed è scesa a 34 già in questi ultimi giorni.