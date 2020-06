«I clienti che richiederanno un rimborso riceveranno i soldi»

ZURIGO - Si torna dunque a volare. Lo fa anche la nostra compagnia di bandiera. Come si viaggerà sugli aerei Swiss? Come dovremo comportarci? Ne parliamo con Tamur Goudarzi, direttore commerciale svizzero della compagnia aerea.

Indossa una mascherina quando è in volo?

Viaggio moltissimo, soprattutto tra Svizzera e Germania. Aderisco a tutte le raccomandazioni che si applicano ai passeggeri e ai dipendenti. Quindi ovviamente indosso una maschera.

Perché Swiss si limita a raccomandare d'indossare una maschera, ma non introduce un obbligo?

La maggior parte dei passeggeri aderisce alle raccomandazioni. Oltre il 95 percento indossa una maschera. I bambini piccoli e i passeggeri che per motivi medici non possono indossarla, possono tranquillamente evitare la mascherina. Quindi anche senza un obbligo, tutto funziona molto bene.

Cosa devo fare quando il passeggero vicino non intende indossare una maschera?

Come detto i passeggeri aderiscono alle nostre raccomandazioni. Bisogna dire che la capienza della maggior parte dei voli non è ancora così alta, quindi possiamo far spostare i passeggeri. Se si verifica una situazione del genere, il nostro personale di bordo consiglierà d'indossare una maschera. Finora abbiamo avuto ottime esperienze.

La compagnia Delta lascia libero il posto centrale. Perché Swiss non fa altrettanto?

Ci atteniamo alle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica: se non è possibile aderire al distanziamento sociale, allora si deve indossare una maschera. Inoltre, l'aria sui nostri aerei viene pulita in modo ottimale.

Perchè Swiss è così sicura che l'aria non rappresenta alcun pericolo?

L'aria circola verticalmente, cioè dall'alto verso il basso. Inoltre nell’arco di pochi minuti l'aria nella cabina viene completamente pulita. L'aeromobile è equipaggiato dei cosiddetti filtri Hepa, che purificano l'aria come in una sala operatoria. Con la raccomandazione aggiuntiva sulla mascherina, il rischio d'infezione nell'aeromobile è molto basso. Finora non è noto alcun caso d'infezione su un aereo svizzero.

A causa del Covid-19 il servizio a bordo è ridotto al minimo. Nessun cibo è servito sui voli brevi. A cos’altro devono rinunciare i passeggeri?

Vista la situazione della pandemia abbiamo regolarizzato le zone di contatto per mangiare a terra, sia prima, che dopo il volo. Questo già a marzo. La gamma di servizi a bordo è ridotta nella classe economica, in particolare sui voli brevi. Per fare ciò, distribuiamo una salvietta disinfettante a ciascun passeggero a bordo. Abbiamo anche aumentato la pulizia del velivolo, in particolare nei punti critici come le cinture di sicurezza.



I cioccolatini Frey verranno offerti al cliente con una pinza oppure i passeggeri possono introdurre le mano nel cestino e prendere il cioccolato?

Naturalmente, i passeggeri riceveranno sempre il nostro cioccolatino svizzero. Al momento, tuttavia, i passeggeri non possono servirsi da soli, ma riceverlo direttamente dagli assistenti di volo.

In autunno avete intenzione di offrire l'85% delle destinazioni. Quanto è realistico questo obiettivo?

Attualmente stiamo incentivando ulteriormente le rotte, soprattutto in Europa. Siamo fiduciosi di riuscire a offrire di nuovo oltre l'85% delle destinazioni del nostro piano di volo inizialmente stabilito.

Ritiene che i voli torneranno a essere come erano prima della crisi del coronavirus?

Questa è un lungo percorso. Prevediamo di tornare ai livelli pre-crisi solo nel 2022/23.

Quanti voli Swiss è costretta ad annullare con breve preavviso?

A volte, le cancellazioni possono ancora verificarsi a causa di modifiche alle norme d'ingresso o a voli scarsamente utilizzati. Ma si tratta tuttavia di eccezioni, non è di certo la regola, e cerchiamo d'informare della cancellazione almeno con due settimane di anticipo, quando ci è possibile. La scorsa settimana abbiamo dovuto cancellare quasi il 10 percento dei voli.

E ciò rimarrà così per il momento?

Abbiamo una pianificazione sempre più affidabile. Nelle prossime settimane, oltre il 95% dei voli dovrebbe poter decollare. Con i prossimi adeguamenti previsti avremo una sicurezza di pianificazione ancora più alta entro l’autunno. Durante questo periodo caratterizzato dal coronavirus possono naturalmente esserci ancora degli imprevisti individuali. In questo senso, settimana scorsa abbiamo introdotto una garanzia per il volo di ritorno per tutti i clienti.

Come si stanno evolvendo le cifre relative alle prenotazioni?

Le persone stanno prenotando con un preavviso ancor più breve rispetto a prima. Comunque stiamo vedendo ottime prenotazioni per i voli all'interno dell'Europa, soprattutto per i mesi di giugno e luglio. Tenendo conto della significativa riduzione della capacità offerta, ci stiamo avvicinando al livello dello stesso periodo dell'anno scorso in termini di fattori di carico. Molte persone vogliono viaggiare di nuovo.

Cosa prenotano i clienti?

Da un lato, il desiderio di andare in vacanza è molto alto. D'altra parte, la gente vuole tornare a far visita alle proprie famiglie e ai propri amici dopo il lungo periodo d’isolamento. Le destinazioni in Portogallo, Spagna e Grecia sono molto richieste. A causa delle restrizioni di viaggio, invece, la domanda per le destinazioni più lontane è molto più contenuta. In ogni caso stiamo già offrendo, alle persone che possono viaggiare, destinazioni come New York, Tokyo o Hong Kong.

Molti passeggeri sono arrabbiati a causa della lunga attesa per avere indietro i soldi dei voli cancellati. Cosa dite a riguardo?

Li capisco molto bene. Vorrei scusarmi ancora per il ritardo. Comunque, qualsiasi cliente che richiede un rimborso riceverà indietro i propri soldi.

Perché il rimborso richiede così tanto tempo?

A causa delle numerose richieste, non è possibile effettuare i rimborsi nei tempi previsti normalmente. Tuttavia, continuiamo a lavorare per accorciare i tempi di attesa. Coloro che hanno richiesto il rimborso per primi saranno trattati per primi.

A quanti clienti avete già rimborsato i biglietti?

Abbiamo già rimborsato i clienti per un importo milionario a tre cifre. In media, rimborsiamo ogni settimana biglietti del valore di diversi milioni di franchi svizzeri.

Entro quando rimborserete tutti i biglietti?

Ci atterremo ai requisiti della Confederazione. Questi stabiliscono che entro la fine di settembre dovremo aver rimborsato agli operatori turistici tutti gli importi in sospeso. Per correttezza cercheremo di rimborsare il più rapidamente possibile anche tutti i clienti diretti.

Le compagnie aeree cercano ora di attirare i clienti con dei biglietti scontatissimi. È in arrivo una guerra dei prezzi?

La domanda è ancora ridotta, e nei prossimi mesi vedremo un aumento dell'offerta sul mercato. Con una situazione economica generale ancora tesa, nei prossimi mesi osserveremo quindi una diminuzione dei prezzi. A lungo termine riprenderanno a crescere, ma non è ancora chiaro quando torneranno ai livelli pre-crisi. Comunque per noi è chiaro che non parteciperemo a una possibile guerra dei prezzi. Consideriamo infatti le offerte di richiamo delle compagnie aeree low-cost come una follia sia a livello ecologico che economico.

