L'appello dei parlamentari: «Trascorrete le vacanze in Svizzera!»

BERNA - «Cari abitanti del nostro paese, dopo l'emergenza che tutti noi abbiamo vissuto negli ultimi mesi, con l'arrivo dell'estate siamo felici di poterci godere un po' di riposo in un ambiente sicuro. Quest'estate scopriamo o riscopriamo alcuni gioielli e tesori nascosti del nostro paese!» È l'appello che lanciano 204 parlamentari a Berna.

Le frontiere europee sono state riaperte (o stanno per riaprire) al turismo. Tuttavia per i viaggi all'estero le autorità invitano alla prudenza: in molti paesi il virus è molto meno presente, ma non è scomparso. Per questo motivo e anche per sostenere l'economia locale, i deputati invitano quindi a trascorrere le vacanze in Svizzera.

«Siamo lieti che molti parlamentari abbiano accettato di sostenere spontaneamente questo appello e vogliano riscoprire la Svizzera quest'estate» afferma Nicolo Paganini, consigliere nazionale PPD e presidente della Federazione svizzera del turismo. Questa solidarietà rappresenta un incoraggiamento per le destinazioni e i fornitori di servizi svizzeri e dimostra che il turismo è una parte viva dell'identità svizzera.

La ripresa in Svizzera dopo mesi di crisi - Nel loro appello, i parlamentari incoraggiano la popolazione svizzera a scoprire i tesori nascosti della Confederazione elvetica quest'estate. «Che si tratti di un'oasi verde in città, di una specialità di produzione locale o di un'escursione fuori dai sentieri battuti: la Svizzera riserva molte sorprese ai viaggiatori curiosi» dice Paganini. Egli spera che quest'estate il maggior numero possibile di svizzeri si unisca all'appello per approfittare congiuntamente della bellezza della Svizzera.

Vacanze sicure - La necessità di sicurezza e pulizia rimane elevata anche dopo i numerosi allentamenti. Per rafforzare la fiducia degli ospiti nella Svizzera come destinazione turistica sicura e pulita, alla fine di maggio le associazioni del settore turistico hanno quindi lanciato il marchio "Clean & Safe". L'obiettivo è quello di creare trasparenza e contribuire così a far sì che gli ospiti nazionali e internazionali possano godersi le loro vacanze in Svizzera senza preoccupazioni.