Covid-19 in Svizzera: altri 31 casi, ma nessun decesso

BERNA - Sono 31 le nuove infezioni da Covid-19 confermate in Svizzera nelle ultime ventiquattro ore che fanno salire il totale a 31'094 contagi. «Le cifre dei casi giornalieri - precisa il bollettino quotidiano dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) - sono soggette a fluttuazioni settimanali con valori più bassi nei fine settimana». Dall'inizio dell'emergenza 1'677 persone sono morte, nessun decesso è stato segnalato nelle ultime ventiquattro ore.

Per quel che concerne i test, ne sono finora stati effettuati ben 453'745, l'8% dei quali è risultato positivo. «Più tamponi, positivi o negativi, - precisano le autorità sanitarie elvetiche - possono essere fatti alla stessa persona».

Aggiornamenti sul Ticino - Per quanto riguarda il nostro cantone, dove negli scorsi giorni a più riprese non sono emersi nuovi casi di coronavirus, gli aggiornamenti sui dati vengono ora forniti soltanto nei giorni feriali (quindi non nel weekend e tantomeno nei festivi). Il bilancio in Ticino - aggiornato alle 8.00 di venerdì dallo Stato maggiore cantonale di condotta - è di 3'317 casi positivi e 350 decessi. L'incidenza della malattia nel nostro cantone (930 casi per centomila abitanti) resta tra le più alte della Confederazione: solo Ginevra (1051) ha infatti un numero di contagi maggiore. Seguono Vaud (697), Basilea Città (582), Vallese (562) e Grigioni (404).

Ospedalizzazioni - Sinora sono state 3'991 le persone ricoverate risultate positive al Covid-19. La loro età mediana era di 71 anni. Su 3'565 pazienti ospedalizzati con dati completi, l'86% aveva una o più malattie preesistenti rilevanti. Le patologie citate più frequentemente sono l'ipertensione arteriosa (52%), le malattie cardiovascolari (34%) e il diabete (23%). Tra le persone ricoverate in ospedale, i tre sintomi citati più frequentemente sono febbre (66%), tosse (63%) e problemi respiratori (41%). Il 46% dei casi aveva la polmonite.

Decessi - Finora in Svizzera sono morte 1'677 persone che equivale a un'incidenza di 20 morti per 100'000 di abitanti. L'età mediana dei decessi è di 84. «Su 1'581 persone decedute con dati completi, il 97% soffriva di una o più malattie preesistenti». Anche qui le patologie più menzionate sono ipertensione arteriosa (63%), le malattie cardiovascolari (57%) e il diabete (26%).

Isolamento e quarantena - Per evitare la trasmissione del virus SARS-CoV-2 che causa i casi di Covid-19, le autorità cantonali competenti possono mettere in isolamento le persone identificate come potenziali trasmettitori e in quarantena le persone con le quali hanno avuto uno stretto contatto quando erano contagiose. I Cantoni dichiarano due volte alla settimana – il martedì e il giovedì – questi dati all'Ufficio federale della sanità pubblica. «Il 12 giugno - precisa oggi l'UFSP - vi erano 133 persone in isolamento e 445 in quarantena».