Coronavirus: togliere alla lotta all'alcolismo per dare ai bar?

BERNA - Il Consiglio di Stato bernese sta pensando a diverse misure per venire in aiuto ai ristoratori e ai bar soffocati dalle chiusure e dalle limitazioni imposte dalla pandemia di coronavirus. Tra di esse, potrebbe esserci la sospensione della tassa sugli alcolici già decisa a metà marzo per diritto di necessità.

Come riporta il “Bund”, però, tale prospettiva sta mettendo in allarme le organizzazioni contro le dipendenze locali, che sono co-finanziate dalla trattenuta. Nel canton Berna, i fondi riscossi presso gli esercenti sostengono iniziative della Croce Blu e di altre fondazioni che lottano, tra le altre cose, contro l’alcolismo: «Non bisogna sgravare la gastronomia a scapito dell’aiuto contro le dipendenze», fa notare Rahel Gall, direttrice di Contact.

La sospensione della tassa sugli alcolici significa 1,76 milioni di franchi in meno per il fondo contro le dipendenze, ma, siccome in cassa restano 4,4 milioni di franchi, per le associazioni non dovrebbe cambiare nulla per quest’anno: «Queste risorse verranno impiegate per i progetti degli anni 2020 e 2021», assicura il portavoce del Dipartimento della salute, della socialità e dell’integrazione, Gundekar Giebel.

E dopo? Che succederà? Le organizzazioni per la lotta alle dipendenze temono che, nei prossimi anni, si risparmi proprio in questo settore. E 1,76 milioni di franchi sono tanti soldi: «Nel caso in cui debbano essere risparmiati, ciò influenzerà il nostro lavoro e dovranno essere stralciate delle misure per l’aiuto contro le dipendenze», fa notare Rahel Gall.