Engelberg regala mille settimane di vacanza al personale medico

ENGELBERG - Come ringraziamento al personale medico specializzato e di assistenza, che nell’attuale crisi è continuamente in prima linea, la destinazione Engelberg ha pensato a qualcosa di veramente speciale: regalare 1'000 settimane vacanza.

L'offerta - Il soggiorno comprende sei pernottamenti con colazione in un albergo a 3 o 4 stelle, in un lodge o nell’abbazia di Engelberg, nonché l’utilizzo gratuito delle ferrovie di montagna Titlis e Brunni. In sintonia con gli interessi dell’ospite, verrà creato un pacchetto contenente ulteriori offerte a sorpresa individualizzate, gratuite o a condizioni speciali, scelte fra le tante possibilità che offre la destinazione. Una visita guidata dell’abbazia, bici a noleggio, un’escursione accompagnati da una guida di montagna, un’uscita in parapendio o semplicemente un buon pasto al ristorante – le opportunità che offre Engelberg sono grandi quanto la disponibilità dei partner locali.

Chi può partecipare - Ha diritto a partecipare il personale di ospedali e istituti svizzeri che curano malati di Covid19. Possono quindi essere medici, infermieri, addetti all’assistenza, ma anche altri dipendenti delle strutture che si trovano esposti a una pressione straordinaria a causa dell’epidemia. Tutti gli aventi diritto possono registrarsi entro il 15 maggio 2020 su engelberg.ch/sagt-danke.

Estrazione a sorte - Per poter partecipare è obbligatorio indicare il datore di lavoro e la motivazione che ha portato alla partecipazione. I 1.000 vincitori verranno poi estratti a sorte e, dopo aver verificato i dati da loro forniti, verranno informati personalmente. La settimana di vacanza è esigibile entro il 15 dicembre 2020.

Tutte le strutture si uniscono - In un lampo, nei giorni scorsi, si sono uniti hotel, ferrovie di montagna, piccole aziende, ristoranti, l’abbazia di Engelberg e altre strutture turistiche nonché lo stesso comune e hanno insieme garantito il finanziamento. L’iniziativa si svolge sotto l’egida di Alex Höchli, sindaco di Engelberg, Abate Christian Meyer, Abbazia di Engelberg, Dominique Gisin, medaglia olimpionica, Marco Odermatt, sciatore e ambasciatore di Engelberg, Monika Rüegger, consigliera nazionale di Engelberg nonché Andres Lietha, Direttore della Engelberg-Titlis Tourismus.

Le parole del sindaco - Alex Höchli ha dichiarato: «La solidarietà durante questa crisi è unica. In qualità di sindaco sono particolarmente lieto che tutte le strutture siano state subito pronte a contribuire a questa iniziativa. È sempre una piacevole sorpresa vedere quanto si possa fare in pochissimo tempo, se tutti contribuiscono al raggiungimento dello stesso obiettivo».

Le parole della campionessa - Dominique Gisin ha aggiunto: «La crisi del coronavirus ci colpisce tutti con la stessa violenza e il sistema sanitario è estremamente sotto pressione. Con questa iniziativa vogliamo esprimere il nostro ringraziamento a tutti coloro che in questo momento, con il loro lavoro nella sanità, svolgono un servizio incredibile per l’intera popolazione. Chissà, magari ci sarà un’altra destinazione che seguirà il nostro esempio?»