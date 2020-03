Violenza domestica, ecco il kit di sopravvivenza

BERNA - Le restrizioni legate al coronavirus aumentano il rischio di violenza domestica. Per evitare che ciò avvenga, l'associazione männer.ch ha pubblicato oggi un "Kit di sopravvivenza per uomini sotto pressione". Si tratta di un catalogo con dieci raccomandazioni disponibile in dieci lingue.

«Il nostro compito è consigliare e accompagnare gli uomini. Sappiamo per esperienza che in una situazione di crisi aumenta il rischio di perdere il controllo e di diventare violenti», scrive l'organizzazione in merito alla sua nuova proposta.

Il documento fornisce agli uomini consigli in materia di autogestione, che vanno dai metodi per rilassarsi o organizzare la giornata, a come migliorare la comunicazione con il o la partner, come riconoscere i segnali di avvertimento e calmarsi quando la situazione si fa tesa.

Il "kit" è stato prodotto in collaborazione con analoghe organizzazioni in Germania e Austria. Questa iniziativa per la prevenzione della violenza domestica fa parte del programma nazionale MenCare Svizzera.