Le persone discriminate non sono protette a sufficienza

STRASBURGO - La Svizzera è chiamata a migliorare la protezione delle vittime del razzismo e combattere con maggior efficacia la discriminazione. Questo ha chiesto la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), che in un rapporto pubblicato oggi ha comunque riconosciuto numerosi miglioramenti dall'ultimo resoconto del 2014.

La rete di consulenza per le vittime del razzismo deve essere rafforzata con ulteriori risorse finanziarie e di personale, sottolinea l'ECRI. Quest'ultima si dice in ogni caso preoccupata in particolare per un forte aumento dei discorsi di intolleranza nei confronti di musulmani, in particolare nei media. Inoltre i Rom che non sono cittadini svizzeri sono sempre più emarginati.

I richiedenti asilo respinti che non possono essere rimpatriati restano nell'ombra, non possono lavorare e vivono per lunghi periodi in alloggi d'emergenza. Secondo l'ECRI, dovrebbero ricevere un regolare permesso di soggiorno al massimo dopo sei anni.

Il razzismo istituzionale e strutturale rimane un problema nelle forze di polizia, secondo l'ECRI. Ciò si manifesta attraverso la profilazione razziale (Racial Profiling) e il controllo dell'identità, soprattutto di persone itineranti e di pelle scura.

L'ECRI raccomanda che la polizia riceva un'ulteriore formazione sul Racial Profiling e l'applicazione di uno standard di "ragionevole sospetto". Secondo l'ECRI "un organismo, indipendente dalla polizia e dalle forze dell'ordine, dovrebbe essere istituito per indagare su presunti casi di discriminazione razziale e di cattiva condotta da parte di agenti di polizia".

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza accoglie positivamente l'estensione della norma penale antirazzismo nei casi di discriminazione contro lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI) votata dal popolo svizzero il 9 febbraio. Tuttavia, continua a chiedere un divieto generale di discriminazione, come attuato dall'Unione europea (Ue). In questo caso, la discriminazione non è vietata solo dal diritto penale, ma anche nella sfera privata, per esempio nella ricerca di un lavoro o un alloggio.

L'ECRI rileva inoltre che ci sono stati numerosi miglioramenti dall'ultimo rapporto del 2014: le vittime di razzismo hanno accesso alla consulenza e all'assistenza legale in tutti i Cantoni.