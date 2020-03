«Mi mancano già oltre cinque diottrie… e ho dodici anni»

ZURIGO - Ilija ha dodici anni. Ed è dai tempi dell'asilo che soffre di miopia. «A un occhio mi mancano già 5,25 diottrie e quando lavoro al computer senza occhiali faccio fatica a riconoscere le lettere» racconta. Ma indossarli per lui significa dover convivere con delle limitazioni. «Quando pratico delle attività sportive, rischio di romperli. Una volta mi è successo durante la settimana bianca con la scuola». Secondo suo padre, la sua miopia sarebbe dovuta all'utilizzo dello smartphone.

La storia di Ilija non è un'eccezione. Lo dice Pascal Blaser, fondatore del centro di consulenze per persone miopi MyopiaCare: «Constatiamo che il problema di vista si presenta sempre più presto». Se i bambini ne soffrono prima, il disturbo progredirà più velocemente e in età adulta sarà più grave. E l'oculista Alessandra Sansonetti sostiene che, in effetti, l'aumento dei casi di miopia sarebbe legato anche all'utilizzo di dispositivi elettronici come gli smartphone (vedi intervista sotto).

L'intervento della politica - La questione preoccupa la consigliera nazionale socialista Yvonne Feri, che ha presentato un atto parlamentare per chiedere i numeri sulla miopia tra i bambini elvetici. Numeri che secondo la deputata dovrebbero poi rappresentare il punto di partenza per una strategia nazionale contro i problemi di vista. «Al momento in Svizzera si fa troppo poco contro lo sviluppo della miopia nei bambini» afferma Feri, che aggiunge: «I bambini devono tornare a giocare all'aperto».

La proposta di Feri è ben vista dall'ottico Alex Ziörjen: «Se i bambini soffrono presto di miopia, aumenta il rischio di sviluppare in età adulta delle malattie degli occhi che possono anche portare alla cecità» conclude.