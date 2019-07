Batteri fecali nell'acqua potabile di Basilea Campagna

LIESTAL - Batteri fecali hanno inquinato l'acqua potabile nella regione di Liestal. Le autorità hanno avvisato la popolazione di alcuni comuni di Basilea Campagna e di Nuglar (SO), consigliando di bollire l'acqua di rubinetto.

Le analisi realizzate dall'Ufficio della sicurezza alimentare di Basilea Campagna, su mandato della città di Liestal, hanno rivelato la presenza di batteri fecali nell'acqua potabile, anche se non si conoscono ancora le ragioni di questo inquinamento. Oltre al capoluogo cantonale e al comune solettese, sono stati colpiti a Basilea Campagna anche Arisdorf, Lausen, Seltisberg e Lupsingen.

Per evitare rischi alla salute è necessario bollire l'acqua di rubinetto per almeno tre minuti prima di berla o di utilizzarla per lavare gli alimenti. È inoltre consigliato di preparare i cibi per neonati con acqua in bottiglia. Per quanto riguarda la doccia, invece, non vi è alcun problema, precisano le autorità di Basilea Campagna.