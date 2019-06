Theresa May: «In Svizzera ho visto le conseguenze del cambiamento climatico»

BERNA / LONDRA - L’inquilina del numero 10 di Downing street, dirigendosi al G20 in Giappone, ha rivelato alla stampa il ruolo fondamentale che ha avuto la Svizzera nello sviluppo della sua sensibilità circa la questione climatica. «Come sapete, FIlippo e io andiamo a passeggiare, non sono in Galles, ma anche in Svizzera, e nel Paese elvetico c'è un particolare posto in cui nell’ultimo decennio è possibile vedere i ghiacciai ritirarsi velocemente - e ciò mi ha fatto capire l'importanza della questione climatica».

La prima ministra ha quindi rivelato come dietro alle politiche ambientali del Paese britannico abbia senz’altro agito il riverbero delle proprie passeggiate in montagna effettuate nella Confederazione. A proposito di tali politiche, si pensi all’obiettivo che la Gran Bretagna si è posta recentemente, e cioè la riduzione totale - entro il 2050 - delle emissioni di gas serra.