I nostri medagliati sono atterrati a Zurigo

ZURIGO - Ci hanno fatto emozionare, ci hanno fatto vivere nottate e giornate ricche di passione e soprattutto di medaglie. Ora è giusto che si godano il tanto affetto di tutto il popolo elvetico: sono loro i nostri eroi nazionali. Applausi, campanacci e bandiere: è grande festa all'aeroporto di Zurigo.

Nina Christen (oro e bronzo nel tiro), il ticinese Noè Ponti e Jérémy Desplanches (bronzo nel nuoto), Belinda Bencic (oro e argento nel tennis) Viktorija Golubic (argento nel tennis) e Nikita Ducarroz (bronzo nella BMX) sono atterrati poco prima delle 15, accolti da una calorosissima folla.

Per il Ticino, è stato in particolare Noè Ponti a farci vibrare attraverso la grandissima impresa centrata nei 100 metri delfino: una medaglia insperata alla vigilia, ma che il ragazzo del Gambarogno si è messo al collo grazie alla sua dedizione, ai tanti sacrifici fatti negli ultimi anni ma soprattutto grazie alla sua incredibile forza di volontà.

«È un sogno che si avvera. Non riesco ancora a crederci - le parole della Bencic a 20 minuten - Ci vorrà un po' di tempo per rendersene conto. L'accoglienza è incredibile, una folla del genere non me la sarei mai aspettata».

«Ho organizzato un brindisi con la mia famiglia per raccontare loro tutte le emozioni vissute», ha invece dichiarato la Golubic.

20 minuten