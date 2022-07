«Non mi piacciono i santi, preferisco i bimbi problematici»

Queste dichiarazioni avevano fatto storcere il naso a molti, così Franz Tost - team principal dell'Alpha Tauri - ha voluto difendere il suo pilota rispondendo indirettamente e per le rime alle critiche di Marko. «Mi piacciono i bambini problematici perché sono quelli veramente bravi. Sono quelli che possono fare qualcosa. Non mi piacciono i santi», sono state le sue parole riportate da "Motorsport". «Yuki ha commesso un errore a Silvestone e ci lavorerà su. Ovviamente è stato un incubo per la squadra perché i piloti si trovavano al settimo e all'ottavo posto. Eravamo in una buona posizione, ma Yuki è stato troppo impaziente. Ha cercato di superare Pierre, ma ha perso il posteriore e si è scontrato con lui. In ogni caso sta crescendo, è veloce e lo è stato anche in questo fine settimana. Ci vuole un po' di tempo. Se continuerà come ha fatto in questa stagione penso che avrà delle buone probabilità di rimanere in AlphaTauri. Tutto dipenderà da lui. Se otterrà delle buone prestazioni resterà, altrimenti sarà fuori».