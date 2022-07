Un aiuto per Tsunoda: «È come un bambino problematico, esplode alla radio»

Nel campionato attuale il 22enne ha finora mostrato una certa costanza, ma si è spesso reso protagonista di uno stile di guida aggressivo, così come di alcuni messaggi-radio per nulla pacati. «Abbiamo messo sotto contratto uno psicologo per lavorare con lui perché continua a sbraitare in curva e a esplodere in radio. Questo ha condizionato le sue prestazioni», sono state le parole del consigliere della Red Bull Helmut Marko a "Servus TV", riportate da "Motorsport". «Grazie a Dio Verstappen è calmo, mentre il nostro bambino problematico è Tsunoda. Dovremmo sempre tenere sotto controllo le nostre emozioni».