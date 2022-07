La fine di Andrea Dovizioso in MotoGP ha un sapore amaro

Doveva immaginarsi, Dovizioso, guardando all’evoluzione recente della MotoGP, come il passaggio da un motore a V al quattro cilindri in linea della Yamaha avrebbe preteso un tempo di adattamento che lui – a 35 anni compiuti – non aveva più e provare invece contribuire alla crescita di un’Aprilia che in questa stagione sta stupendo davvero tutti per la grande competitività. Sarebbe stata la mossa vincente che avrebbe contribuito a chiudere alla grande una splendida carriera. Invece, con soli 10 punti in 11 gare (meno di 1 a GP), Dovi si prepara a salutare tristemente tutti, questa volta per davvero. E considerando quello che ha dato da quando nel 2002 si è affacciato sul palcoscenico iridato, e l’impegno che ci ha messo sempre, che la sua storia si concluda così è davvero un grande, grande peccato.