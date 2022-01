Tanti auguri al leggendario Michael Schumacher

GLAND - A pochi giorni dall'anniversario del drammatico incidente sulle nevi di Méribel - in quel maledetto 29 dicembre 2013 -, il leggendario Michael Schumacher compie 53 anni.

Nato il 3 gennaio del 1969 a Hürth, in Germania, Schumi ha scritto pagine memorabili della Formula 1 vincendo 91 GP e mettendo in bacheca qualcosa come 7 titoli Mondiali (5 consecutivi con la Ferrari tra il 2000 e il 2004).

«Siamo tutti con te, Michael. Oggi e tutti i giorni», ha scritto sui social la scuderia di Maranello.

A otto anni di distanza dal tragico incidente che cambiò la sua vita, Schumi vive in un limbo avvolto da misteri sulle sue reali condizioni.

Freshfocus/archivio