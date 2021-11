Giovinazzi attacca l'Alfa Romeo: «Sono deluso e arrabbiato»

HINWIL - In occasione dell'ultimo Gran Premio - che ha avuto luogo in Messico - Antonio Giovinazzi ha concluso la sua gara in 11esima posizione, proprio fuori dalla zona punti.

Il pilota italiano è rimasto deluso dal suo team che a suo dire avrebbe sbagliato la strategia e gli ha sferrato un attacco senza mezzi termini.

Il 27enne era partito bene, trovandosi sesto al termine del primo giro e dopo la Safety Car, ma qualcosa è andato storto. La scuderia elvetica ha infatti anticipato di molto il cambio gomme quando era ancora ottavo, e in seguito è precipitato fuori dalla top-10. «Deluso o arrabbiato? Tutte e due», ha analizzato proprio Giovinazzi a "SkySport". «Mi hanno chiamato ai box e il problema è che sono uscito subito dietro a Ricciardo e Bottas, che in quel momento erano in difficoltà. Ho riscaldato le gomme, il passo era più lento delle medie e ho perso tutto il gap con l'undercut che dovevo fare. Quando sono uscito le gomme erano già andate e quando le hanno cambiate gli altri erano più veloci di me. Quindi il team ha completamente sbagliato la strategia».

In questa stagione l'italiano ha colto un solo punto e occupa la 18esima piazza nella classifica generale, nove lunghezze in meno rispetto al suo compagno di squadra Kimi Raikkonen (10).

keystone-sda.ch (Francisco Guasco)