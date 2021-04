PORTIMÃO - Una brutta qualifica. Una gara modesta. Una caduta a mettere il punto a un altro weekend deludente. Nonostante tutto ciò, Valentino Rossi non considera totalmente negativi i giorni di Portimão.

«Stavo facendo una gara decente - ha raccontato proprio il Dottore - peccato sia arrivata quella caduta perché con la gomma dura ero veloce, avevo un buon passo. Quando parti dietro è difficile, ma stavo risalendo e sarebbero stati punti buoni per il morale. Non so cosa sia successo, non mi aspettavo di finire sull’asfalto in quel punto. Quest’anno vanno tutti forte e per questo motivo la sfida è ancora più dura. Come stiamo? Non serve arrabbiarsi: se riesco a far valere il mio stile possiamo essere competitivi. Dobbiamo insistere, cominciando a Jerez, circuito che mi piace moltissimo e dove l’anno scorso sono salito sul podio».

keystone-sda.ch / STR (Jose Breton)