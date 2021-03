Marc Marquez fa il punto della situazione dopo l'ultima operazione

CERVERA - Con il Mondiale 2021 ormai alle porte - primo round tra meno di tre settimane in Qatar -, restano ancora mille dubbi sulle condizioni di Marc Marquez, sempre ai box dopo l'incidente a Jerez dello scorso luglio e le tre successive operazioni.

Honda Hrc ha diffuso un video in cui lo spagnolo fa il punto della situazione e parla dei suoi allenamenti, senza però sbilanciarsi sui tempi del rientro, che ancora non sono noti. «Lavoro per tornare quello che ero e farlo il prima possibile, ma so che è un processo e ci vuole tempo - spiega Marc nel video - Ora il mio braccio destro è praticamente normale, ma fino a un mese fa facevo molta fatica anche solo ad aprire porte o finestre».

Dalle parole del Cabroncito un rientro in tempi brevi è tutt'altro che scontato. «Questa settimana farò un controllo medico e mi diranno quale sarà il prossimo step. Di certo non potrò guidare una MotoGP tanto presto… inizierò con piccole moto, poi vedremo».

La giornata di Marquez è scandita da allenamenti mirati e fisioterapia. «Mi sveglio alle 8, poi faccio fisioterapia, ginnastica e corsa. Dopo pranzo ho la seconda sessione di fisioterapia e alle 10 vado a letto».

L’otto volte campione del mondo è comunque sempre in contatto con gli altri piloti Honda, anche per monitorare gli sviluppi della moto. «So che mi aspettano, so che la MotoGP mi aspetta, ma per ora l’unico obiettivo è tornare su una moto il prima possibile».