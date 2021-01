Prossima la firma

GINEVRA - Il drammatico incidente del Bahrain ha di fatto chiuso l’avventura in F1 di Romain Grosjean. Le fiamme che hanno avvolto la sua Haas non hanno causato una fine già scritta, è vero; hanno però reso triste l’ultima pagina di una storia cominciata nel 2012 dopo l’antipasto del 2009.

Quelle fiamme non hanno in ogni caso mandato definitivamente in pensione il ginevrino. Superate le ustioni alle mani, il 34enne è infatti pronto a prendere una penna per siglare un contratto con Dale Coyne Racing, team di IndyCar. Secondo radiomercato, l’accordo è prossimo e porterà Grosjean a provare per (almeno) un anno la serie statunitense a ruote scoperte. Il debutto? C’è già una data: se tutte le tessere del puzzle andranno al loro posto, potrebbe essere l’11 aprile al Barber Motorsport Park di Leeds, in Alabama, per i test ufficiali.

keystone-sda.ch (Brynn Lennon)