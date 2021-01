F1, si parte con Bahrain e Imola: niente Cina e Vietnam

MANAMA - Tra nuovi appuntamenti e qualche modifica legata alle restrizioni Covid, saranno ben 23 le gare del Mondiale 2021 di Formula 1, ovvero il numero più alto di sempre.

Si inizierà il 28 marzo in Bahrain, dove i team effettueranno anche la sessione di test prestagionale dal 12 al 14 dello stesso mese. Contrariamente a quanto ipotizzato nelle ultime settimane si gareggerà anche in Australia. La tappa di Melbourne non sarà però l'appuntamento inaugurale (come spesso è capitato), ma bensì la terzultima prova della stagione (21 novembre). Confermato l’ingresso in calendario dell’Arabia Saudita (5 dicembre), dove i motori romberanno prima della chiusura del campionato, con l'ultimo ballo in agenda ad Abu Dhabi il 12 dicembre.

Confermato anche il ritorno della gara di Imola, che si svolgerà il 18 aprile e sarà la seconda tappa del Mondiale.

Non ci saranno invece Cina e Vietnam, mentre il GP di Portogallo (a Portimão) dovrebbe trovare spazio il 2 maggio andando a coprire il "buco" in calendario (Covid permettendo). La Cina al momento non è stata confermata per motivi sanitari, ma c'è ancora un piccolo spiraglio. Il GP, nel caso in cui un'altra gara dovesse saltare, potrebbe essere inserito nella parte finale di stagione.