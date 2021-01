«Devo mettere talento, velocità e punto di vista tecnico»

MARANELLO - Grazie alle ottime prestazioni fornite alla guida della McLaren, Carlos Sainz Jr non vede l'or di riportare la Ferrari ai fasti di un tempo insieme al suo nuovo compagno di squadra Charles Leclerc.

Il pilota spagnolo - intervistato da "AS" - si è espresso in merito alla firma del contratto con la scuderia di Maranello. «La Ferrari è come il Real Madrid ed è difficile rifiutare una sua proposta», è intervenuto l'iberico. «È un ottima squadra ed è in fase di ristrutturazione per cercare di battere, in futuro, la Mercedes. La Rossa e la McLaren restano in ogni caso le due migliori scuderia della storia - hanno un passato glorioso - e quando passi dall’una all’altra significa che stai facendo qualcosa di concreto nel mondo della Formula 1».

Qual è stato il primo impatto con il nuovo team? «Mi piace la gente a Maranello, mi trovo bene con Mattia Binotto e finora ho apprezzato ciò che ho visto e ciò di cui abbiamo discusso. Una volta che sarò dentro a tutti gli effetti analizzero in maniera approfondita la situazione, per contribuire alla crescita del team con la mia conoscenza e il mio metodo di lavoro. La squadra è composta da un centinaio di persone, io devo mettere talento, velocità e il punto di vista tecnico per indirizzare lo sviluppo. La F1, però, non è solo una questione di pilotaggio(...)».

keystone-sda.ch (J.J. Guillen)