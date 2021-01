Sainz & Leclerc, c'è feeling: «Parliamo spesso al telefono»

Il nuovo "acquisto" della Ferrari Carlos Sainz non vede l'ora di iniziare a fare sul serio con la Rossa.

In attesa di scendere in pista per disputare una gara ufficiale, l'ex pilota della McLaren si è espresso in merito al rapporto con il suo nuovo compagno di scuderia Charles Leclerc. «Andiamo d'accordo e parliamo spesso al telefono», ha raccontato l'iberico al portale tedesco "Motorsport-Total.com". «Credo che vada già bene così, troveremo ancora più feeling con il passare del tempo. Voglio in ogni caso sottolineare che ho sempre avuto un ottimo rapporto con tutti i miei compagni di squadra, soprattutto con Lando Norris, con cui sono andato d’accordo dal primo istante. Eravamo entrambi ambiziosi, ma è stato tutto molto naturale e non abbiamo mai cambiato il nostro atteggiamento».

keystone-sda.ch (J.J. Guillen)