Binotto avverte Leclerc: «Fra lui e Sainz non ci saranno gerarchie»

Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha spiegato nel corso del bilancio di fine anno che nella prossima stagione non ci saranno gerarchie tra Charles Leclerc e Carlos Sainz.

«Charles e Carlos partono alla pari», si può leggere sulle colonne di sportal.it. «Non ci saranno gerarchie né ordini all’inizio del Mondiale, poi si vedrà nell’interesse della squadra. Entrambi saranno liberi di fare il loro miglior risultato e nessun ordine di scuderia verrà dato all’inizio dell’anno, anche se potrebbero esserci strategie precise per ottimizzare il risultato di squadra. Leclerc? I risultati e gli obiettivi del team passano anche attraverso la sua capacità di essere un leader, di saper costruire insieme. È cresciuto, sappiamo quanto sia veloce, quanto sappia attaccare e difendersi in gara. Ha avuto una crescita come uomo squadra e nella gestione delle gomme. Il punto debole? L’irruenza, perché gli errori in gara si pagano cari».

keystone-sda.ch (Brynn Lennon)