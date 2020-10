Morbidelli: suo il GP di Teruel

ALCAÑIZ - Il Gran Premio di Teruel è stato avvincente fino all'ultimo. Il successo finale - sette giorni dopo la vittoria di Rins ottenuto sul medesimo circuito - è andato all'italiano Franco Morbidelli, bravo a mettere la sua Yamaha davanti a tutte e a centrare la seconda vittoria stagionale.

Alle sue spalle le due Suzuki, quelle guidate dal già citato Rins e dal leader del Mondiale Mir. Poi Espargaro, Zarco e Oliveira. Subito out il poleman Nakagami, scivolato al primo giro.

In classifica generale Mir, nonostante non abbia ancora vinto una gara e nemmeno ottenuto una pole, è sempre in vetta con 14 punti di margine su Quartararo, 19 su Viñales e 25 su Morbidelli. I punti in gioco sono ancora 75.

Nelle Moto2 affermazione per Sam Lowes, grande dominatore della gara. Doppia gioia per il britannico, ora al comando della generale davanti a Bastianini (oggi terzo dietro a Di Giannantonio). Thomas Lüthi - partito dalle retrovie - ha dovuto abbandonare la gara immediatamente, a causa di un incidente.

In Moto3 nuovo guizzo vincente di Jaume Masia, bravo a trovare lo scatto decisivo nel finale dopo una gara dominata dal leader del Mondiale Arenas (alla fine quarto). Sul podio anche Sasaki e Toba.

keystone-sda.ch (Javier Cebollada)