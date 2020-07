Biennale con la Honda per Pol Espargaró

JEREZ DE LA FRONTERA - I tanti rumors hanno trovato conferma: la coppia Marquez-Marquez in Honda esisterà solo per questa stagione.

Con Marc blindato fino al 2024, a far le valigie sarà Alex, che per i prossimi due anni sarà “degradato” al team satellite LCR (la squadra di Lucio Cecchinello). Nel team principale della casa giapponese correrà invece Pol Espargaró, fresco di un contratto biennale. Due stagioni in più, con la Yamaha-Petronas, per Franco Morbidelli.

Keystone (foto d'archivio)