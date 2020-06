«Valentino Rossi? Vuole sapere cosa ci aspettiamo da lui...»

Dove correrà Valentino Rossi nella prossima stagione? Le soluzioni ci sono e una di queste potrebbe essere il team SRT-Petronas, nonostante nelle scorse settimane il patron della scuderia - Razlan Razali - era sembrato piuttosto scettico in merito.

«L'accordo definitivo non è ancora stato raggiunto, ma speriamo di risolvere entro la fine del mese», si pò leggere sulle colonne di "Moto.it". «.Valentino Rossi non è un pilota come gli altri, la trattativa non è semplice e c'è tanto da discutere, anche perché sono coinvolte più parti in causa. A breve avremo un incontro in videoconferenza, Valentino vuole sapere cosa si aspetta il team da lui. Per quanto ci riguarda stiamo cercando stabilità per la squadra e sarebbe un onore averlo con noi, dove potrebbe anche terminare la sua immensa carriera».

keystone-sda.ch / STF (FAZRY ISMAIL)