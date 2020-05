I vecchi amori (a volte) ritornano: Alonso vicino alla Renault

Dopo aver perso Daniel Ricciardo in vista della prossima stagione di Formula 1, la Renault necessita di un altro pilota e Fernando Alonso sembrerebbe essere vicino a un gran ritorno. Ricordiamo che lo spagnolo vinse i suoi unici due Mondiali di F1 proprio quando militava nella scuderia francese - nel 2005 e nel 2006 - agli inizi della sua carriera.

«Alonso è un ottimo pilota ed è un'opzione per noi, ma non è l'unica», ha analizzato Cyril Abiteboul, CEO della scuderia francese in un'intervista rilasciata a 'RMC' Cyril Abiteboul. «Ci sono molti piloti eccellenti che sono senza contratto per il 2021. Ci prenderemo tutto il tempo necessario per decidere, perché si tratta di una scelta delicata e della massima importanza(...)».

Keystone, archivio