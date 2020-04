Vettel ai fornelli: «Ho imparato a fare il pane ed è... commestibile»

In questo periodo di quarantena - dovuto all'emergenza legata al coronavirus - sono molti gli sportivi d'élite che rendono partecipi i propri tifosi - sui social network - su come trascorrono le loro giornate.

Il pilota di Formula 1 Sebastian Vettel per esempio ha deciso di darsi da fare tra i fornelli: «Non sono sicuramente un professionista, ma il tempo libero mi ha dato la possibilità di imparare a fare il pane in casa. Non l'avevo mai preparato prima», è intervenuto proprio il tedesco a "Sport Mediaset". «Direi che è tutto sommato commestibile, sono meravigliato(...). F1? Mi manca come a tutti gli appassionati di questo sport(...). Visti i risultati dei primi test ottenuti qualche mese fa, non credo che saremo i favoriti quando ripartirà la stagione».

keystone-sda.ch (VALDRIN XHEMAJ)