Tragedia in pista: muore una ragazza 29enne

GOIANIA (BRASILE) - Il mondo del motociclismo è in lutto. La 29enne Indiana Munoz è infatti deceduta in occasione della prima prova di "Goia Superbike", a Goiania in Brasile, che ha avuto luogo martedì.

La pilota dominicana è caduta all'ultima curva del circuito dedicato ad Ayrton Senna - mentre stava occupando la seconda posizione - ed è stata travolta dal suo stesso mezzo. Dopo le prime cure in pista, la Munoz è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è morta successivamente per le gravi ferite riportate

Da segnalare che la gara ha avuto luogo, nonostante le raccomandazioni legate alla pandemia del Covid-19. Gli organizzatori hanno infatti deciso di mantenere la prova, ma a porte chiuse, piuttosto che annullarla.