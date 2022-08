L'Ambrì si è mosso molto bene sul mercato: «La rosa è competitiva»

Shore proviene dal Sibir Novosibirisk (KHL) con cui ha messo a referto 26 punti in 49 match. L'anno precedente aveva invece conquistato il titolo svizzero con lo Zugo, totalizzando ben 35 punti in altrettante partite disputate. Nella sua carriera il 29enne ha anche militato per cinque campionati in NHL con Kings, Senators, Flames, Maple Leafs e Jets (301 incontri, 59 punti). «Si tratta di un ottimo innesto e – oltre a essere un giocatore completo – è un elemento fondamentale anche in chiave spogliatoio. Sa cosa significa vincere, possiede un’esperienza invidiabile e ha sempre lasciato il segno in ogni formazione in cui è stato. Il pubblico biancoblù avrà modo di esaltarsi con le sue prestazioni».