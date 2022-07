Kienzle: «L'hockey non è più la mia priorità»

Convinto dall'amico ed ex compagno Linus Klasen, dopo una lunga ed estenuante riabilitazione, l'ex difensore di Lugano e Ambrì aveva dunque accettato il trasferimento nel Visp, squadra con cui nel passato campionato ha totalizzato 6 assist in 22 gare. Nonostante un contratto valido anche per la stagione 2022/23, Kienzle e i vallesani hanno rescisso consensualmente l'accordo che ancora li legava. Come mai? Tutta "colpa" della classica opportunità alla quale è praticamente impossibile dire no. «Effettivamente è così. Dal 1. luglio ho cominciato a lavorare presso la Banca Migros di Lugano, sono l'assistente del capo Regione Ticino. Mi trovo molto bene, mi sono lanciato in questa nuova avventura e devo dire che sono parecchio gasato».