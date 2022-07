«È un attaccante solido e di qualità, bravo in tutte le situazioni»

Per Granlund le pretendenti non mancavano, ma l’attaccante alla fine ha scelto il Lugano.

«Ha un passato oltreoceano e la possibilità di tornarci ora era concreta - conferma Domenichelli - Negli ultimi due anni, dal suo ritorno in Europa, ha però “riscoperto” un gioco più offensivo e questo aspetto è stato importante. Col suo agente ne abbiamo parlato. Se fosse tornato in NHL, molto probabilmente avrebbe ricoperto un ruolo più difensivo. Trovando spazio negli special team soprattutto in box-play, dove è molto bravo. Da noi invece avrà la possibilità di giocare in tutte le situazioni. Markus non è uno scorer di razza, ma è un giocatore molto solido, con qualità e in grado di giocare sia al centro che all’ala. Valore aggiunto anche per il nostro coach. Ci aspettiamo da lui che assuma un ruolo importante all’interno della squadra».