Svizzera, tagliati Fazzini, Fuchs, Fahrni e Nyffeler

ZURIGO - Innesti e tagli in casa Svizzera, dove si è già entrati nella terza settimana di preparazione in vista dei Mondiali in Finlandia.

Alla rosa di Fischer, da mercoledì, si aggiungeranno gli esperti e rodati Andres Ambühl, Enzo Corvi (in arrivo entrambi da Davos) e Reto Berra (Friborgo).

Costretto a fare delle scelte, il coach ha deciso che non faranno più parte del roster il portiere Melvin Nyffeler e gli attaccanti Joshua Fahrni, Jason Fuchs e il bianconero Luca Fazzini.

«Sono state due settimane intense e preziose: tutti i giocatori hanno lavorato bene e ho dovuto prendere delle decisioni difficili - ha spiegato Patrick Fischer - Ringrazio i giocatori che ci devono lasciare, sono sicuro che questa esperienza sarà un valore aggiunto anche per il proseguo della loro carriera».

Ricordiamo che questa settimana la Nazionale scenderà in pista per due amichevoli a Weinfelden contro la Lettonia (sabato 30 aprile alle 17.45 e domenica 1. maggio alle 15.30).

keystone-sda.ch (Matthias Balk)