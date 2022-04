Basta Lugano: se ne vanno in tre

LUGANO - Nel roster del Lugano 2022/2023 non ci saranno più tre giocatori - uno per reparto - che hanno rinforzato la squadra nel corso del campionato 2021/2022. Si tratta di Leland Irving, Evan Tschumi e Shane Prince.

Nell'ultima stagione l'estremo difensore canadese è sceso in pista in otto occasioni, il difensore 25enne ha disputato 21 partite (un gol), mentre l'attaccante 29enne ha messo a referto 6 punti in 7 match. La notizia è stata data direttamente dal club sul proprio account ufficiale di Twitter (in fondo al testo).