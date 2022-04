Carica alla testa di Herzog a Blum: il caso finisce nel penale

BERNA - L'attaccante dello Zugo Fabrice Herzog è stato denunciato da Eric Blum. Il difensore del Berna, il cui contratto con gli Orsi giunge in scadenza alla fine di questo mese, non è più potuto scendere in pista dal 14 febbraio dello scorso anno. La causa? Un durissimo check alla testa ricevuto dall'allora giocatore del Davos, per cui aveva ricevuto otto giornate di squalifica e una multa di 11'350 franchi e nel quale il collega aveva rimediato una commozione cerebrale, la frattura del naso e un infortunio alla spalla.

Un intervento pericoloso che - come riporta il Blick - ha portato Blum a sporgere denuncia per lesioni. Negli scorsi mesi quest'ultimo aveva infatti dichiarato di non riuscire più ad allenarsi a certi livelli. «Se raggiungo un certo livello di allenamento mi viene un forte mal di testa e sento una sensazione strana alle orecchie. Come se avessi appena partecipato a un concerto», aveva detto.

Chi sarà chiamato a giudicare, dovrà stabilire se il confine fra il diritto sportivo e quello penale sia stato oltrepassato.

