Risottata, maccheronata e… saluto bianconero

LUGANO - Chiusa la stagione nei quarti di finale, prima di abbandonarsi alle vacanze il Lugano saluterà i suoi tifosi. Domenica 3 aprile, dalle ore 12, presso il Capannone del DNA Bianconero & Events già attivo durante i Playoffs e alla vicina Casetta Gialla, i protagonisti bianconeri si mescoleranno infatti con gli appassionati, ai quali saranno anche offerti una risottata e una maccheronata.

Di seguito il comunicato del club bianconero:

“Dopo una Regular Season altalenante e le emozioni del successo in due partite contro il forte Ginevra nei Pre-Playoffs, un Lugano generoso ma ancora in fase di costruzione non è riuscito nei Playoffs a scalfire le certezze dei campioni svizzeri dello Zugo.

Per ringraziare i tifosi e salutare la squadra e lo staff al termine di una stagione lunga, a slalom tra i paletti della pandemia e che ha confermato l’affetto che circonda il club, l’HCL invita la grande famiglia bianconera ad un evento di fine stagione.

Il ritrovo è fissato per domenica 3 aprile 2022 a partire dalle ore 12.00 al Capannone del DNA Bianconero & Events già attivo durante i Playoffs e alla vicina Casetta Gialla dove, dalle ore 12.45, saranno offerti rispettivamente una maccheronata e una risottata.

Per tutti i simpatizzanti bianconeri sarà l’occasione per abbracciare e incontrare in modo simpatico e informale i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti e salutare e ringraziare in modo particolare coloro che, con la partita di ieri sera alla Cornèr Arena, hanno chiuso la loro carriera con la maglia dell’HCL.

Nel corso dell’evento è prevista anche una chiacchierata sul palco con il presidente Vicky Mantegazza.”

Ti-press (Team)