Le ragazze dello Zurigo sul tetto svizzero, Ladies ko

ZURIGO - Le ragazze dello Zurigo sono salite sul tetto nazionale per la settima volta nella loro storia.

In gara-3 della finalissima dei playoff di SWHL (best of five) le leonesse hanno prevalso 4-3 sulle Ladies davanti ai loro tifosi, chiudendo così la serie sul 3-0.

Per la cronaca le ragazze di Rogger erano passate sul doppio vantaggio nella prima parte del periodo iniziale con Odermatt (5') e Lutz (14'), ma qualche istante più tardi si sono fatte raggiungere. La doppietta della Leemann in un minuto - a cavallo fra il 15' e il 16' - ha infatti spedito le due squadre alla prima pausa sul 2-2.

In seguito le ticinesi hanno anche trovato la terza rete al 26' ma non è bastato, poiché le padrone di casa hanno ribaltato il risultato con Rüedi (40') e Baechler (48'), le quali hanno di fatto fissato il risultato sul 4-3 finale.