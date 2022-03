Diversi casi d'influenza a Berna

AMBRì - Per l'Ambrì la sfida di sabato sera sarà l'ultima possibilità per rimanere agganciato al treno dei pre-playoff, ad oggi distante dieci punti. Proprio questa sera i leventinesi accoglieranno il Berna, compagine sulla quale stanno facendo la corsa per sperare di acciuffare in extremis il decimo posto.

Quella che si presenterà questa sera alla Gottardo Arena - secondo quanto riportato dalla Berner Zeitung - sarà una squadra rabberciata, a causa dei diversi casi d'influenza registrati all'interno dello spogliatoio degli Orsi. I nomi degli assenti non sono noti.

Imago