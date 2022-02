Piegata l'Academy di Zugo, sorridono i Rockets

BIASCA - I Ticino Rockets hanno messo la parola fine a un periodo molto difficile. Impegnati in casa contro l'Academy di Zugo, gli uomini di Eric Landry si sono imposti per 5-1 tornando così in corsa per un posto nei pre-playoff.

I rivieraschi hanno chiuso i primi 20' in avanti di due reti in virtù delle segnature di Adrien Lauper (2') e Jannik Canova (5'). Il gol di Luca De Nisco in apertura di terzo centrale non ha spaventato i ticinesi, i quali si sono riportati a +2 al 36' grazie a Christophe Cavalleri. Nel terzo periodo Giona Bionda (53') e Joël Neuenschwander (57') hanno infine messo in cassaforte i tre punti.