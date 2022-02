Sei positivi nella nazionale danese

PECHINO - Con le Olimpiadi ormai alle porte, l'ombra del Covid continua ad incutere timore e mettere i bastoni tra le ruote alla varie Federazioni. È notizia di oggi che la Danimarca, già in Cina e pronta a svolgere il primo allenamento sul ghiaccio, deve fare i conti con 6 positivi, evidenziati in occasione dei tamponi d'ingresso nel Paese.

Coach Heinz Ehlers ha spiegato che si tratta di quattro giocatori del roster principale - tra cui il bianconero Mikkel Boedker e il difensore Markus Lauridsen - e di due elementi della cosiddetta "taxi squad", ovvero della rosa allargata da impiegare in caso di necessità.

In casa Danimarca - come riportato da "apnews" - resta comunque un velato ottimismo, poiché in quattro casi, come precisato dal centro Frans Nielsen, potrebbe trattarsi di un falso positivo.

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)